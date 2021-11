Tienduizenden betogers zijn zondagmiddag naar de Belgische hoofdstad Brussel gekomen om te protesteren tegen het coronabeleid. Het gaat volgens de autoriteiten om zo'n 35.000 mensen. De actie begon vreedzaam, maar een deel van de betogers keerde zich tegen de massaal aanwezige politie die zich genoodzaakt zag om traangas te gebruiken.

Volgens Belgische media weken sommige betogers af van de afgesproken route, waarna de politie de weg versperde. Sommige demonstranten gooiden met vuurwerk en flessen. Vervolgens kwam het tot een confrontatie tussen de agenten en de betogers.

De politie probeerde de demonstranten met een waterkanon terug naar de afgesproken route te dwingen, meldt VRT Nieuws op basis van de politie Brussel. Volgens Het Laatste Nieuws zijn verschillende agenten gewond geraakt.

Ook zijn talrijke vernielingen aangericht in het centrum van Brussel. Relschoppers beschadigden politievoertuigen en smeten ramen van andere auto's in. Verder zijn op sociale media beelden van brandende barricades te zien.

De demonstranten trokken zondagmiddag richting de zogenoemde Europese wijk, waar zich instellingen van de Europese Unie bevinden. Zij hadden borden en spandoeken meegenomen met opschriften als "En dan nu een vaccin tegen politieke immoraliteit" en "Generatie QR".

België vreesde voor rellen zoals in Rotterdam

In België stond in de aanloop naar de protesten de vraag centraal of de acties net zo uit de hand kunnen lopen als in Nederland, waar het de afgelopen dagen onrustig was in steden als Rotterdam en Den Haag.

De organisatoren van de manifestatie hadden van tevoren opgeroepen om geweldloos te protesteren. Ze vinden sommige coronamaatregelen onwetenschappelijk en zeggen dat ongevaccineerden gedemoniseerd worden door de overheid.

België heeft onder meer besloten een vaccinatieplicht in te voeren voor medewerkers van de zorgsector. Ook hebben mensen een coronapas nodig om toegang te krijgen tot horecazaken.