De Franse autoriteiten hebben vrijdag en zaterdag 243 bootvluchtelingen gered die in moeilijkheden waren gekomen in het Kanaal, de zeestraat tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Meerdere boten hadden volgens de Franse autoriteiten hulp nodig.

De opvarenden van de boten waren op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn aan land gebracht in de Franse havens van Duinkerke, Calais en Boulogne. Daar zijn de bootvluchtelingen overgedragen aan de grenspolitie en reddingswerkers.

De Franse politie wil proberen te voorkomen dat mensen het Kanaal per boot proberen over te steken, maar zegt niet veel meer te kunnen doen.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin gaf het VK eerder deze week de schuld van de migratiecrisis in de zeestraat tussen de twee landen. De Britse wetten op het gebied van arbeidsrecht zouden mensen aanmoedigen om de gevaarlijke overtocht te maken.

In maart redde de Franse marine 72 mensen uit het water. Onder hen waren elf kinderen.

Sinds 2018 is het aantal illegale overtochten van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk sterk gestegen. In 2020 ging het om 9.500 overtochten of pogingen daartoe, 4 meer dan in het jaar daarvoor.