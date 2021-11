De luchthaven van het Spaanse eiland La Palma is zaterdag opnieuw gesloten voor al het vliegverkeer vanwege een toename van de vulkaanas die als een wolk boven het eiland hangt.

Twintig binnenlandse vluchten zijn geannuleerd, zei een woordvoerder van het Spaanse luchthavenbedrijf Aena.

De sinds september lava en as spuwende krater in het vulkanische natuurpark Cumbre Vieja heeft inmiddels meer dan zevenduizend mensen uit hun woning verdreven. In totaal is ruim 1.000 hectare bedolven en zijn 2.600 panden verwoest.

De Spaanse premier Pedro Sánchez beloofde vrijdag tijdens een bezoek aan het getroffen eiland meer steun om de economie en de infrastructuur te herstellen. De schade wordt momenteel geschat op bijna 900 miljoen euro.