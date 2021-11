Tienduizenden mensen demonstreren zaterdag in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen tegen de nieuwste coronamaatregelen, zoals de tiendaagse lockdown vanaf maandag en de vaccinatieplicht vanaf februari.

De Oostenrijkse bondskanselier Alexander Schallenberg maakte vrijdag de strengere regels bekend om de stijgende coronacijfers in het land tegen te gaan. Eerder gold in Oostenrijk al een lockdown voor mensen die niet (volledig) gevaccineerd zijn.

Na het invoeren van de 2G-maatregel begin deze maand lieten al veel meer Oostenrijkers zich vaccineren, maar kwam er ook al kritiek op de strenge maatregelen.

De politie meldt zaterdag ongeveer 30.000 betogers geteld te hebben. Rondom de demonstratie zijn meer dan dertienhonderd agenten paraat. Meerdere mensen werden gearresteerd omdat zij agenten met bierblikjes en flesjes bekogelden.

De rechtse oppositiepartij FPÖ had tot de betoging opgeroepen. FPÖ-leider Herbert Kickl ontbreekt echter, omdat hij volgens Oostenrijkse media is besmet met het coronavirus. Via een videoverbinding hield hij wel een toespraak.

Op sociale media was opgeroepen een paraplu mee te nemen, omdat de overheid vanuit helikopters de demonstranten met desinfectiemiddel tegen het coronavirus zou gaan besproeien. De politie zag zich genoodzaakt te reageren omdat er via het noodnummer steeds meer bezorgde vragen werden gesteld.

Er zullen geen helikopters over Wenen vliegen en er worden geen chemicaliën gesproeid, aldus de politie op Twitter.