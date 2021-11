Op een snelweg in de Amerikaanse staat Californië is vrijdag chaos ontstaan nadat een gepantserde geldtransportwagen enorme hoeveelheden bankbiljetten verloor. Automobilisten stopten midden op de weg om hun zakken te vullen met het rondslingerende geld. De politie greep in en arresteerde twee mensen. De snelweg was tijdelijk afgesloten.

Het grote graaien begon nadat een deur van de geldwagen open vloog in de buurt van San Diego. Op video's die op sociale media staan is te zien hoe mensen over de rijbaan rennen, het geld opscheppen en zelfs handenvol dollars in de lucht gooien om het te vieren.

De politie roept iedereen op de opgepakte biljetten terug te geven en waarschuwt dat de videobeelden gebruikt worden om dieven op te sporen. "Het is beter voor hen om het eerlijkheidsbeleid te volgen dan te wachten tot wij ze opsporen en op hun deur kloppen", aldus de politie tijdens een persconferentie.

Duizenden dollars, in allerlei coupures, zijn uit de wagen gewaaid. De twee arrestanten zijn een man en vrouw die meededen aan het graaifestijn en zichzelf per ongeluk buiten hun auto sloten. Ze blokkeerden een rijbaan, konden de plek niet meer verlaten en werden aangehouden.