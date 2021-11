De Amerikaanse tiener Kyle Rittenhouse, die terechtstond voor een dodelijke schietpartij in de Amerikaanse stad Kenosha, is vrijgesproken van moord. Dat de witte Rittenhouse op twee mensen schoot tijdens protesten tegen racisme leidde tot veel verontwaardiging over het Amerikaanse rechtssysteem, dat in het voordeel zou werken van witte verdachten.

De achttienjarige Rittenhouse verweerde zich tijdens het proces met het argument dat hij op 25 augustus 2020 uit zelfverdediging had gehandeld. Hij zei dat hij destijds voor zijn leven vreesde waardoor hij naar zijn wapen, een semiautomatisch geweer, greep.

Hij zou de twee mannen hebben neergeschoten omdat hij aangevallen werd, zeiden ook zijn advocaten. Een derde slachtoffer raakte gewond door kogels uit het wapen van Rittenhouse.

De aanklagers in het proces zeiden dat Rittenhouse uit was op problemen. Het was al twee nachten onrustig in Kenosha in de staat Wisconsin, omdat de politie eerder de zwarte man Jacob Blake had neergeschoten. Rittenhouse was vervolgens vanuit zijn woonplaats in Illinois naar de stad gekomen.

Hoewel de toen zeventienjarige Rittenhouse niet direct bij de schietpartij rond Blake betrokken was, waren nabestaanden en betrokkenen bang dat de tiener een in hun ogen gepaste straf ontloopt. Hij had levenslang kunnen krijgen als de jury zou besluiten dat het om opzettelijke doodslag ging.

De burgerjury die over de veroordeling ging, bestond uit twaalf personen en heeft ruim drie dagen overlegd over de zaak. Uiteindelijk oordeelde de jury dat de tiener had gehandeld uit zelfverdediging.

'Rechtszaak is nieuw voorbeeld van falende Amerikaanse rechtsstaat'

Volgens nabestaanden van Blake is de rechtszaak een nieuw voorbeeld van de falende rechtsstaat in de VS, waar witte Amerikanen de hand boven het hoofd gehouden wordt en zwarte Amerikanen juist minder beschermd zijn.

Eerdere zorgen over het verloop van het proces werden gevoed door het soms merkwaardige optreden van de belangrijkste rechter in de zaak. Rechter Bruce Schroeder stelde dat de door Rittenhouse doodgeschoten personen geen slachtoffers genoemd moeten worden, maar relschoppers. Daarnaast leek hij met enkele bedenkelijke grappen en luchtig bedoelde vragen het proces niet altijd even serieus te nemen.

Een woordvoerder van de familie Rittenhouse reageerde ingetogen op de vrijspraak, die duidelijk geëmotioneerd werd aangehoord door de jeugdige aangeklaagde. "We zijn heel blij dat Kyle verder door het leven kan gaan als een vrij en onschuldig man. Maar in deze hele toestand zijn geen winnaars. Twee mensen zijn om het leven gekomen en dat deert ons allen."

De protestbeweging Black Voters Matter liet via Twitter weten "teleurgesteld, maar niet verrast" te zijn door het vonnis. "Dit is geen gerechtigheid. Dit is geen verantwoordelijkheid. Hoe dan ook, dit is Amerika." De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde de uitspraak te respecteren. "Ik sta achter de conclusie van de jury. Het jurysysteem werkt. Daar moeten we ons naar schikken."