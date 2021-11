De Europese Commissie heeft vrijdag een eerste stap gezet voor het inzetten van de beladen rechtsstaattoets voor Polen en Hongarije. Die toets kan ertoe leiden dat EU-subsidies voor beide landen worden gekort of stopgezet.

De Commissie heeft Polen en Hongarije een reeks vragen gestuurd over onderdelen van de rechtsstaat waar de EU zich zorgen over maakt.

Polen moet vermoedelijk uitleggen of Poolse rechters nog wel onafhankelijk hun werk kunnen doen en of het land het gezag van de Europese rechter nog wel respecteert. Hongarije kan op vragen rekenen over het gevaar van corruptie, belangenverstrengeling en misstanden bij aanbestedingen.

Met de antwoorden kan de Commissie beoordelen of EU-subsidies voor Polen en Hongarije het gevaar lopen verkeerd terecht te komen. Dat geldt ook voor de tientallen miljarden uit het coronaherstelfonds waarop de twee lidstaten aanspraak maken. De Commissie heeft hun aanvragen nog altijd niet goedgekeurd.

Warschau en Boedapest krijgen twee maanden de tijd voor een antwoord.