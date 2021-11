De Indiase regering gaat drie omstreden landbouwwetten intrekken, zo maakte premier Narendra Modi vrijdag bekend. Dit besluit komt enkele maanden voor de regionale verkiezingen in drie dichtbevolkte gebieden in het land.

"Vandaag kan ik aan jullie, het hele land, meedelen dat we hebben besloten alle drie de landbouwwetten terug te trekken", aldus Modi. De wetten waren in september vorig jaar al aangenomen maar nog niet daadwerkelijk ingevoerd. Later deze maand worden de landbouwwetten, waartegen al een jaar geprotesteerd is, officieel teruggetrokken.

Door deze wetten zouden Indiase boeren hun producten rechtstreeks aan grote kopers moeten aanbieden. Nu gebeurt dat via door de overheid gereguleerde groothandelsmarkten, waardoor de boeren verzekerd zijn van een minimumprijs voor hun producten. Dat is een complex systeem met subsidies en financiële ondersteuningen die de overheid volgens critici niet kan betalen.

Met de nieuwe wetgeving zouden boeren betere prijzen krijgen voor hun producten, stelde de overheid. De boeren zeiden juist dat hun onderhandelingspositie ten opzichte van de grote kopers slechter zou worden, wat ook gevolgen zou hebben voor de voedselprijzen.

Eerdere onderhandelingen met boeren liepen stuk

Sinds het aannemen van de wetten gingen honderdduizenden boeren meermaals de straat op om hun ongenoegen te uiten. Dat gebeurde onder meer in de dichtbevolkte staat Uttar Pradesh, waar volgend jaar regionale verkiezingen plaatsvinden.

De regering van Modi liet eerder weten dat het terugtrekken van de wetten geen optie was. Er werd geprobeerd de impasse in de onderhandelingen met de boeren te doorbreken door de wet aan te passen, maar dat liep op niets uit.

Een van de leiders van de boerenprotesten heeft in een reactie op de aankondiging laten weten dat de aankomende protesten nog niet zijn afgezegd. "We zullen daarmee wachten tot het parlement de wetten heeft ingetrokken", liet Rakesh Tikait via Twitter weten.