De Spaanse autoriteiten zijn sinds dinsdag op zoek naar een groep Nederlanders die de quarantaineregels in de westelijke gemeente Navas del Madroño hebben overtreden.

De groep zou volgens Spaanse media uit veertien Nederlanders bestaan. Zeker vijf van hen testten dinsdag positief op het coronavirus. Daardoor oordeelde de regionale gezondheidsdienst dat er sprake was van een uitbraak en moest iedereen in de gemeente in isolatie.

De groep Nederlanders, die verbleven in een hotel op het platteland van Navas del Madroño, vertrokken echter direct en zijn sindsdien spoorloos. De Spaanse autoriteiten vermoeden dat ze het land inmiddels per auto zijn ontvlucht.

Het regiobestuur van Extremadura, waar de gemeente Navas del Madroño onder valt, heeft een internationaal arrestatieverzoek gedaan. De groep wordt gezocht vanwege het in gevaar brengen van de volksgezondheid.

Spanje ziet net als veel andere Europese landen het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames toenemen, al gaat dat beduidend langzamer dan elders. Volgens het land komt dat door de hoge vaccinatiegraad en de strikte maatregelen, waar de autonome regio's zelf veel invloed op hebben.

Ruim 80 procent van de volwassen bevolking heeft beide prikken gehad, terwijl 6 procent ook al een boosterprik heeft ontvangen.