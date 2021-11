Een Brit die in september vorig jaar in Birmingham willekeurig mensen neerstak, is woensdag door een Britse rechtbank tot een levenslange straf veroordeeld. De man met paranoïde schizofrenie is veroordeeld voor het vermoorden van een jonge man en het verwonden van zeven anderen.

De 28-jarige dader moet minimaal 21 jaar uitzitten, eerst in een zwaarbeveiligd psychiatrisch ziekenhuis. De rechter noemde hem een zeer gevaarlijke man. Als hij na behandeling in staat wordt geacht het ziekenhuis te verlaten, moet hij naar een gevangenis en wordt hij niet simpelweg vrijgelaten, benadrukte de rechter.

Tijdens de rechtszaak had de man toegegeven dat hij de 23-jarige universiteitsmedewerker Jacob Billington had gedood, nadat die onbewust zijn pad had gekruist tijdens een avondje stappen met vrienden. Hij pleitte ook schuldig aan vier pogingen tot moord en drie pogingen zwaar lichamelijk letsel te veroorzaken. Een vriend van Billington raakte gedeeltelijk verlamd nadat hij in de nek was gestoken.

De man was eerder al veroordeeld voor uiteenlopende misdrijven en was in april vorig jaar vrijgekomen. Door de coronapandemie raakte hij uit het zicht van de gezondheidsdiensten. De rechter noemde dat zorgelijk.