Het aantal coronaprikken in Marokko is met meer dan 80 procent gedaald sinds het land op 10 november de avondklok ophief en andere maatregelen versoepelde. De doelstelling van de autoriteiten om 80 procent van de bevolking te hebben gevaccineerd komt zo in gevaar, meldt nieuwssite Hespress donderdag.

Vooral jongere inwoners van Marokko zouden na de versoepelingen minder staan te springen om zich te laten vaccineren. De vaccinatiegraad onder Marokkanen van 15 tot 34 jaar is de laagste van alle leeftijdsgroepen in het land die in aanmerking komen voor een coronaprik. 61 procent van de bijna 37 miljoen inwoners van Marokko is volgens gezondheidsorganisatie WHO volledig gevaccineerd.

Marokko heeft een capaciteit om 500.000 mensen per dag te vaccineren. Die capaciteit wordt nu bij lange na niet benut.

In oktober stelde Marokko een coronapas in voor toegang tot onder meer horeca, hamams, sportscholen en winkels. Bovendien is een vaccinatiebewijs voor werknemers verplicht.

Sinds zaterdag onderwerpt Marokko reizigers die arriveren op de vliegvelden en in de havens aan een extra coronasneltest. Wie het virus toch onder de leden blijkt te hebben, komt het land niet in.

Ook verbieden de Marokkaanse autoriteiten sinds 20 oktober vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, uit angst voor nieuwe coronabesmettingen. Dat zorgde voor ongeruste reizigers in het land en hun familieleden in Nederland.