Jacob Chansley, die tijdens de bestorming van het Amerikaanse Capitool in januari opviel met zijn dierenvel en hoorns, is veroordeeld tot 41 maanden cel voor zijn rol bij de ongeregeldheden op 6 januari. Dat maakte het Amerikaanse openbaar ministerie woensdag bekend.

De straf was iets lager dan de eis van de openbaar aanklager. Justitie had ingezet op een celstraf van 51 maanden. Chansley was een van de talrijke aanhangers van toenmalig president Donald Trump die op 6 januari het Capitool binnendrongen terwijl daar de uitslag van de presidentsverkiezingen werd bekrachtigd.

Chansley werd voor zijn vervolging geobserveerd door diverse artsen. Zij hebben schizofrenie, depressie, paniekaanvallen en een bipolaire gedragsstoornis bij hem vastgesteld, schrijft Reuters.

De man, die vanwege zijn opvallende verschijning ook wel 'Sjamaan' werd genoemd, was achteraf teleurgesteld in Trump. Chansley had naar eigen zeggen gehoopt op een presidentieel pardon, zodat hij vrij zou komen.

Chansley meldde tevens aanhanger te zijn geweest van de uiterst rechtse QAnon-beweging, die gelooft dat leden van de Amerikaanse elite pedofiele satanisten zijn. Inmiddels zou Chansley de beweging hebben afgezworen.

Volgens de rechtbank is Chansley zich niet bewust van de ernst van zijn handelen. Hij zou zijn acties als "vredig en goedbedoeld" hebben gezien. De rechtbank meent daarom dat de man geen goed beeld heeft van de realiteit.