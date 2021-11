Een zware storm in Canada heeft geleid tot zeker één dode, meerdere vermisten en zware schade aan wegen en spoorlijnen in de omgeving van Vancouver. De autoriteiten spreken van de zwaarste storm in een eeuw.

Als gevolg van het zware stormweer in het zuidwesten van Canada vonden er aardverschuivingen, overstromingen en modderstromen plaats in de buurt van de drukbevolkte stad.

Zeker één vrouw kwam om het leven doordat een snelweg deels instortte door een aardverschuiving. Volgens reddingswerkers zijn er nog andere mensen vermist nadat er meerdere auto's werden meegevoerd door de modderstroom.

Twee andere snelwegen moesten gesloten worden omdat ze overstroomd waren. Ook aan spoorwegen in de omgeving was veel schade. Door de overstromingen moest Vancouver ook de haven, de grootste van Canada, sluiten. Daardoor is de stad afgesloten van de rest van het land.

Duizenden mensen hebben hun huizen moeten verlaten. Enkele honderden personen moesten gered worden met helikopters, omdat ze door overstromingen en aardverschuivingen niet weg konden komen uit het berggebied waar ze wonen.

De staatsminister van transport, Rob Fleming, sprak op een persconferentie van "het ergste stormweer van de afgelopen honderd jaar". Hij kon nog niet bevestigen hoeveel mensen er nog vermist zijn.