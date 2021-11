Stenen op de zeebodem hebben waarschijnlijk gaten gemaakt in de romp van veerboot MS Estonia, die in 1994 is gezonken. Dat zeiden Zweedse en Estse onderzoekers dinsdag bij de bekendmaking van de eerste resultaten van nieuw onderzoek naar de grootste Europese scheepsramp in de naoorlogse geschiedenis.

Bij de scheepsramp op de Oostzee kwamen 852 passagiers om het leven. Een paar jaar na de ramp wees onderzoek uit dat de Estonia vermoedelijk ten onder was gegaan door problemen met de boegklep, al deden ook andere theorieën de ronde.

De discussie kreeg vorig jaar een nieuwe impuls door een documentaire waarin twee grote gaten in de romp van de veerboot werden getoond. Die gaten kunnen dus ook zijn ontstaan toen het schip op de zeebodem terechtkwam, zei de Zweedse onderzoeksleider. Hij noemt deze oorzaak "zeer waarschijnlijk".

De onderzoeksleider voegde eraan toe dat nu alleen nog de zeebodem onderzocht is. Onderzoek naar het wrak van de Estonia moet meer duidelijkheid geven. Dat begint in maart.

De Estonia was op weg van Tallinn naar Stockholm en zonk tijdens een zware storm op de Oostzee. Het overgrote deel van de 989 opvarenden overleefde dat niet.