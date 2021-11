De Verenigde Staten en China hebben tegenover de rest van de wereld de plicht om conflicten te vermijden. Daarover waren de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping het maandagavond ogenschijnlijk eens aan het begin van hun videogesprek.

Onder het oog van verslaggevers gingen de leiders van de twee grootste wereldeconomieën in gesprek. Xi noemde Biden een "oude vriend" en zei dat beide partijen meer moeten communiceren en samenwerken om de vele uitdagingen op te lossen waarmee zij worden geconfronteerd.

Biden op zijn beurt beloofde aandacht te besteden aan punten van zorg, waaronder de mensenrechten en andere kwesties in de Indo-Pacifische regio.

Het gesprek, dat op initiatief van Biden begon, is bedoeld om de relatie minder wrang te maken. Xi, die sprak via een tolk, zei: "Als de twee grootste economieën van de wereld en permanente leden van de Veiligheidsraad van de VN moeten China en de Verenigde Staten de communicatie en samenwerking versterken."

Na het vertrek van de journalisten spraken de staatshoofden en hun hoogste medewerkers verder tijdens een ontmoeting die naar verwachting enkele uren zou duren.

De VS en China zijn het onder meer oneens over de oorsprong van de coronapandemie, handels- en concurrentieregels, het groeiende nucleaire arsenaal van Peking en de opgevoerde druk op Taiwan. China heeft zich niet aan de belofte gehouden om voor 200 miljard dollar (175 miljard euro) meer Amerikaanse goederen en diensten te kopen.

Witte Huis zwijgt over afvaardiging Olympische Winterspelen in Peking

Het Witte Huis weigert te zeggen of de VS afgevaardigden zal sturen naar de Olympische Winterspelen in Peking in februari. Activisten en Amerikaanse wetgevers hebben er bij de regering-Biden op aangedrongen de Spelen te boycotten.

Xi, die uitkijkt naar de Olympische Spelen en een congres van de Communistische Partij volgend jaar waar hij naar verwachting een ongekende derde termijn zal krijgen, is erop gebrand verhoogde spanningen met de VS te vermijden.

Verwacht wordt echter dat hij zich zal verzetten tegen de pogingen van Washington om meer ruimte voor Taiwan in het internationale systeem te creëren. China eist het autonome eiland op. Peking heeft gezworen het eiland weer onder controle van het vasteland te brengen, indien nodig met geweld.

Peking wil niet dat de VS de onafhankelijke status van Taiwan ondersteunt

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei vorige week dat Washington en zijn bondgenoten een niet nader uitgelegde "actie" zouden ondernemen als China de status quo van Taiwan met geweld zou wijzigen.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi waarschuwde Blinken zaterdag in een telefoongesprek dat hij geen verkeerde signalen moest afgeven aan partijen in Taiwan die streven naar onafhankelijkheid.

Taiwan is niet het enige hete hangijzer. Nadat het Pentagon had gemeld dat Peking zijn kernwapen- en raketprogramma's aanzienlijk uitbreidt, drongen Democraten in het Amerikaanse Congres erop aan dat Biden de vermindering van het nucleaire risico met China tot topprioriteit maakt.

Peking voert aan dat zijn arsenaal in het niet valt bij dat van de Verenigde Staten en Rusland. Het land zegt bereid te zijn tot een dialoog als Washington zijn nucleaire voorraden tot het niveau van China terugbrengt.