Belgisch zorgpersoneel krijgt tot 1 april de tijd om zich te laten vaccineren. Wie zich dan nog niet heeft laten prikken, moet vertrekken. Ontslagen medewerkers houden wel recht op een werkloosheidsuitkering. Zorgpersoneel dat vóór 1 januari niet is gevaccineerd, kan worden geschorst.

Dat heeft de Belgische regering besloten nadat de ziekenhuizen de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke al eerder hadden geadviseerd om niet-gevaccineerd zorgpersoneel te schorsen en desnoods te ontslaan. De vakbonden waren daar niet blij mee.

In de strijd tegen het stijgend aantal coronabesmettingen heeft Brussel ook besloten dat werknemers in andere sectoren verplicht vier dagen per week thuis moeten werken. Zij mogen dus hooguit één dag per week naar kantoor.

Premier Alexander De Croo roept het overlegcomité van de zes regeringen van het land woensdag vervroegd bijeen voor overleg over extra coronamaatregelen.

De Belgische regering besloot 10 november dat alle Belgen die dat willen, de komende maanden een boosterprik tegen COVID-19 kunnen krijgen.

Vanwege het sterk oplopende besmettingscijfer besloot de regering eind oktober om de coronapas in horeca en sportscholen in het hele land verplicht te stellen. Ook moeten bezoekers aan openbare binnenruimten verplicht een mondkapje dragen.