De kleur blauw in de Franse blauw-wit-rode vlag bij het Élysée-paleis in Parijs en persconferenties van president Emmanuel Macron is donkerder dan in het verleden. Wat blijkt: Macron heeft bijna drie jaar geleden opdracht gegeven de kleur aan te passen, zonder daar in het openbaar iets over te zeggen.

De invoering van de vlag bleef onopgemerkt, totdat het een politiek verslaggever van de radiozender Europe 1 zondag opviel dat de blauwe kleur veranderd was.

De marineblauwe kleur markeert een terugkeer naar het verleden. Het was president Valéry Giscard d'Estaing die in 1976 koos voor een heldere kleur blauw, die beter zou aansluiten bij het blauw in de EU-vlag.

Volgens een anonieme bron rond het Élysée roept de donkere kleur herinneringen op aan de helden die streden in de Franse Revolutie, de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog en het verzet tegen de nazi's gedurende de Tweede Wereldoorlog.

De vlag op de Arc de Triomphe op de Champs-Élysées in de Franse hoofdstad is overigens altijd marineblauw gebleven.