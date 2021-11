Steve Bannon, de voormalige politiek adviseur van de Amerikaanse ex-president Donald Trump, heeft zichzelf aangegeven bij de FBI in Washington. Justitie wil hem vervolgen voor minachting van het parlement.

Bannon had geweigerd voor een parlementscommissie te getuigen over de bestorming van het Capitool op 6 januari. Hij kan maximaal een jaar celstraf krijgen.

Een rechter had Bannons arrestatie bevolen. Justitie wil weten of er een link was tussen het Witte Huis en de Trump-aanhangers die het parlementsgebouw bestormden.

De 67-jarige Bannon zei in zijn podcast kort voor de stormloop dat de "hel zou losbreken", maar wilde dat niet toelichten bij de commissie. Hij beriep zich op de immuniteit die adviseurs van de president zouden genieten. Bannon had ook geweigerd bepaalde documenten te overhandigen.

Hij speelde een belangrijke rol bij Trumps verkiezingswinst in 2016. Hij was jarenlang diens adviseur.