Twaalf kinderen en een volwassene zijn maandag naar het ziekenhuis gebracht na het instorten van een plafond in een school in Londen. De ambulancedienst meldt dat ook zestien mensen met lichte verwondingen ter plaatse zijn behandeld.

De brandweer rukte uit met drie wagens en ongeveer twintig brandweerlieden nadat de melding over het schoolgebouw was binnengekomen. Een plafond op de tweede verdieping begaf het door nog onbekende oorzaak, in een klaslokaal van groep 3.

Het hele pand werd geëvacueerd. Volgens onderzoekers is er geen risico meer op verdere instorting.

De school in kwestie is een particuliere onderwijsinstelling voor kinderen van 2,5 tot en met 11 jaar. "We werken nauw samen met de autoriteiten om de oorzaak van het incident te achterhalen", laat de school weten.

Het is nog niet bekend hoe ernstig de slachtoffers verwond zijn.