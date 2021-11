Een taxichauffeur heeft zondag mogelijk een aanslag in de Engelse stad Liverpool verijdeld door een passagier met een bom in zijn auto op te sluiten. Lokale autoriteiten en Britse media komen met steeds meer informatie over wat er is gebeurd.

De man wilde volgens Britse media met een taxi naar een kathedraal waar het einde van de Eerste Wereldoorlog werd herdacht. Daar waren volgens media in Liverpool zo'n tweeduizend mensen bij aanwezig.

De chauffeur moest vanwege wegblokkades omrijden. Zijn taxi stond op een gegeven moment stil bij een ziekenhuis nabij de kathedraal. De chauffeur, die twijfels over de intenties van zijn passagier had, sprong volgens Britse media uit zijn auto. Hij deed het voertuig op slot vlak voordat de man een bom liet afgaan en daarmee zichzelf en de taxi opblies.

De bestuurder liep lichte verwondingen op en de passagier kwam om het leven. Het is niet bekend wat zijn motief. Na de explosie zijn drie mannen opgepakt. Zij worden door de antiterreureenheid van de politie ondervraagd. Britse media melden dat inlichtingendienst MI5 ook bij het onderzoek betrokken is.

De burgemeester van Liverpool Joanne Anderson looft het "heldhaftige optreden" van de chauffeur. Daarmee is "iets voorkomen dat een absoluut verschrikkelijke ramp in het ziekenhuis had kunnen worden", zei Anderson in een BBC-radioprogramma.