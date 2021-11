De explosie van een taxi in het Engelse Liverpool is door de politie aangemerkt als een terroristisch incident. Een passagier had een explosief met zich meegenomen in de taxi dat ontplofte bij een vrouwenziekenhuis. Het motief van de omgekomen man is niet bekend.

De politie heeft bekendgemaakt dat de passagier op ongeveer tien minuten rijden van het ziekenhuis werd opgepikt door een taxi. Het is niet bekend waarom hij naar het ziekenhuis wilde gaan en waardoor het zelfgemaakte explosief afging. Britse media meldden dat de man een grote oorlogsherdenking in Liverpool als bestemming had opgegeven, maar volgens de politie is er voor zover bekend geen link met dat evenement.

De identiteit van man is vermoedelijk achterhaald, maar moet nog worden bevestigd. In verband met het onderzoek zijn in Liverpool vier mannen opgepakt. Zij worden verhoord door de antiterreureenheid van de politie. Het is niet duidelijk of en op welke manier zij betrokken zijn geweest bij de explosie. Bij zoekacties op verschillende locaties zijn volgens de politie "belangrijke voorwerpen" gevonden.

Britse media meldden eerder dat de chauffeur van de taxi mogelijk een bloedbad heeft voorkomen. Hij zou zijn passagier hebben opgesloten voordat hij bij de ingang van het ziekenhuis uit zijn voertuig stapte. De chauffeur zou twijfels hebben gehad over de intenties van zijn passagier. Hij raakte zelf lichtgewond toen hij na het afgaan van het explosief uitstapte, voordat de taxi in brand vloog.

Burgemeester Joanne Anderson van Liverpool looft de chauffeur voor zijn "heldhaftige inspanningen". Daarmee is "iets voorkomen dat een absoluut verschrikkelijke ramp in het ziekenhuis had kunnen zijn", aldus Anderson in een radioprogramma van BBC.

De Britse premier Boris Johnson zei dat hij vanwege het lopende onderzoek weinig kon zeggen, maar vertelde ook dat het erop leek dat de chauffeur "ongelooflijk veel moed" had getoond.