De zoon van de overleden dictator Muammar Kaddafi heeft zondag bekendgemaakt dat hij zal deelnemen aan de presidentsverkiezingen in Libië op 24 december.

Het was voor het eerst in een decennium dat de 49-jarige Saif Al Islam Kaddafi in het openbaar verscheen. Hij werd in 2015 in Tripoli ter dood veroordeeld, maar werd zes jaar later vrijgelaten.

Kaddafi verscheen in een verkiezingscentrum in de zuidelijke plaats Sebha, waar hij papieren ondertekende. Hij droeg een traditioneel bruin gewaad, tulband, grijze baard en een bril. De outfit doet denken aan de kledingstijl van zijn vader.

In 2011 brak in Libië een opstand uit, gesteund door de NAVO. Muammar Kaddafi werd datzelfde jaar nog afgezet en doodgeschoten in zijn geboorteplaats Sirte. Na de val van dictator ontstond een machtsvacuüm. In de afgelopen jaren stond een regering in het noordwestelijke Tripoli tegenover het noordoostelijke machtsblok van krijgsheer Khalifa Haftar.

Waarschijnlijk geen grote kanshebber

Saif Kaddafi zal volgens analisten inspelen op nostalgie naar het Libië van voor 2011. Toch wordt hij waarschijnlijk geen koploper in de race om het presidentschap. Voor het Libische volk is Saif Kaddafi een nogal onbekend figuur.

Enkele dagen na de dood van zijn vader werd Saif Kaddafi in 2011 door strijders uit het berggebied Zintan gevangen genomen. In 2015 werd hij in Tripoli via een videoverbinding vanuit dat berggebied ter dood veroordeeld voor zijn rol tijdens de opstand. Zes jaar later werd hij echter door zijn ontvoerders vrijgelaten.

De strijders uit Zintan hielden Saif Kaddafi uit het zicht, waardoor zijn (politieke) standpunten niet bekend zijn. Eerder dit jaar gaf hij een interview aan The New York Times, maar hij heeft nog niet in het openbaar het Libische volk toegesproken.

Vanwege zijn veroordeling zal Saif Kaddafi waarschijnlijk gearresteerd worden als hij zich in de hoofdstad Tripoli laat zien. Hij wordt ook gezocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag.

De verkiezingen in Libië eind dit jaar moeten een einde brengen aan jaren van chaos. Andere verwachte kandidaten zijn de krijgsheer Haftar, die veel macht heeft in het oosten van Libië, en de huidige interim-premier Abdul Hamid Dbeibeh.