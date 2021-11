De Engelse politie heeft zondagavond drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van een auto eerder op de dag in Liverpool. Daardoor viel een dode, terwijl een ander gewond naar een ziekenhuis werd gebracht. Omdat het mogelijk om een aanslag gaat, leidt een eenheid van de Britse dienst terreurbestrijding het onderzoek.

Volgens de politie ging het om een taxi die explodeerde vlak na te zijn gestopt bij een ziekenhuis. De passagier, wiens identiteit nog niet bekend is gemaakt, overleed ter plekke.

De chauffeur raakte gewond maar verkeert niet in levensgevaar. De auto brandde geheel uit.

In verband met deze zaak werden later in het stadsdeel Kensington drie verdachten gearresteerd, mannen van 21, 26 en 29 jaar. De politie tast nog in het duister over de achtergrond en wilde niet op voorhand spreken van een terroristische actie.

"Maar gezien de manier waarop het is gebeurd, zonder enige waarschuwing, leiden antiterreuragenten het onderzoek", zegt een woordvoerder tegen Britse media.