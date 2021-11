Opnieuw zijn tijdens een gevangenisoproer in de Ecuadoriaanse stad Guayaquil tientallen doden gevallen. Volgens de politie lieten zaterdag bij de hevige gevechten tussen leden van rivaliserende drugsbendes 58 gedetineerden het leven. Later werd het aantal bijgesteld tot 68 en dat kan nog verder oplopen. Verscheidene gewonden zijn er slecht aan toe.

De krant El Universo meldde dat de politie bij de inval om de orde te herstellen en meer bloedvergieten te voorkomen vuurwapens en springstoffen heeft aangetroffen in de gevangenis Guayas N1. In hetzelfde complex kwamen in september 119 gevangenen om. Het gevangenissysteem in Ecuador vertoont tal van gebreken.

Dit jaar werden binnen de muren van de strafinstellingen al bijna driehonderd veroordeelden vermoord bij onderlinge afrekeningen. Vaak liepen de bloedige gevechten uit op een gevangenisopstand.