De Internationale Kindervredesprijs 2021 gaat naar de Indiase broers Vihaan (17) en Nav (14) Agarwal, voor hun inzet tegen vervuiling in hun thuisstad Delhi. De prijs is in de Ridderzaal in Den Haag uitgereikt door kinderrechtenactivist Kailash Satyarthi, die in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede won. De Kindervredesprijs is een initiatief van kinderrechtenorganisatie KidsRights.

De uitreiking werd bijgewoond door onder meer demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra en Benyam Mezmur van het VN-comité voor de Rechten van het Kind.

Delhi is een van de meest vervuilde steden op aarde. De broers Agarwal hebben veel te maken gehad met het afval in hun stad en besloten zelf vuilnis te gaan ophalen en scheiden. Hun organisatie One Step Greener begon met het verwerken van afval van vijftien woningen, maar nu doen de broers dit voor duizend huishoudens, scholen en kantoren.

One Step Greener heeft inmiddels bijna 174.000 kilo afval opgehaald en gescheiden. Met zelfgemaakt lesmateriaal dat in honderd scholen wordt gebruikt willen de broers kinderen in heel India meer leren over vervuiling. Daarnaast geven ze ook presentaties. De broers hebben tot nu toe ook duizend bomen geplant.

De winnaars stonden in de finale samen met de in Nederland geboren Britse activiste Christine Adane (18) en de Indiase Muhammad Aasim (15). Adane werd genomineerd voor haar inzet voor gratis schoolmaaltijden in het Verenigd Koninkrijk en Aasim stond in de finale voor zijn werk voor de rechten van gehandicapte kinderen. Aasim is geboren zonder armen en zit in een rolstoel. De finalisten waren gekozen uit 169 kandidaten uit 39 verschillende landen.

Winnaar krijgt beurs voor opleiding en projectfonds van 100.000 euro

De eerste Kindervredesprijs werd uitgereikt in 2005. De winnaar krijgt een beurs om een opleiding te volgen en een projectfonds van 100.000 euro. De helft van dat geld investeert KidsRights in het thema waarmee de winnaar van de prijs zich bezighoudt en de andere helft gaat naar projecten van andere jonge activisten.

De prijs wordt elk jaar uitgereikt door een winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Vorig jaar ging de prijs naar Sadat Rahman uit Bangladesh voor zijn werk tegen online pesten. Eerdere winnaars zijn onder anderen de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en de Pakistaanse vrouwenrechtenactiviste Malala Yousafzai.