De Verenigde Naties (VN) betalen sinds eind oktober de salarissen van ongeveer 23.000 Afghaanse zorgmedewerkers die sinds de machtsovername in augustus door de Taliban niet meer zijn betaald. Het samenwerkingsverband van 193 landen hoopt zo te voorkomen dat de zorg in Afghanistan verder instort, maar noemt het ook een tijdelijke oplossing.

Door de salarissen te betalen hoopt de VN ervoor te zorgen dat Afghaanse vroedvrouwen, chirurgen, verpleegkundigen en medisch technici hun werk blijven doen, omdat anders miljoenen Afghanen het risico lopen dat ze niet meer kunnen rekenen op medische hulp.

Een verpleegkundige verdient in Afghanistan zo'n 131 euro per maand. Voor een chirurg is dat ongeveer 612 euro.

Tot nu toe is volgens de VN ongeveer 8 miljoen dollar (ongeveer 7 miljoen euro) van de beschikbare 15 miljoen dollar uitgegeven in ongeveer 2.200 zorginstellingen. Ook heeft het internationale samenwerkingsverband geld uitgegeven aan medische hulpmiddelen, waar schaarste aan is in Afghanistan.

Chronische armoede in Afghanistan

Door veertig jaar oorlog zuchten de ongeveer 39 miljoen inwoners volgens de VN onder chronische armoede. Ongeveer de helft van de Afghanen heeft humanitaire hulp nodig.

Een op de drie Afghanen heeft volgens de VN niet de zekerheid van voldoende voedsel. De helft van de kinderen jonger dan vijf jaar zou binnenkort ondervoed kunnen raken.

Natuurrampen, de coronapandemie en de machtsovername door de terreurgroep de Taliban in augustus hebben de situatie in Afghanistan sinds 2020 alleen maar verergerd. Het land bevindt zich ook nog eens in een ernstige economische crisis.