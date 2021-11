45 Syrische vluchtelingen die uit protest filmpjes online hebben gezet waarin ze bananen eten, worden Turkije uitgezet. Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken vindt de filmpjes provocerend, meldt de Turkse nieuwssite DuvaR.

De Syrische vluchtelingen maakten de grappig bedoelde TikTok-filmpjes eind oktober in reactie op een straatinterview met een inwoner van Turkije. Die zei dat hij geen geld had om bananen te kopen, maar dat inwoners van Syrië zich dat in grote hoeveelheden konden veroorloven.

De Turkse autoriteiten pakten de 45 Syrische vluchtelingen na hun actie op en sloten ze op in gevangenenkampen waar vluchtelingen moeten wachten op uitzetting. Woensdag liet Turkije nog weten dat er geen mensen waren uitgezet vanwege het maken van de filmpjes. Volgens de autoriteiten was die eerdere opmerking verkeerd geïnterpreteerd door de media.

Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat de 45 personen groot gevaar lopen wanneer ze naar Syrië worden teruggestuurd. Hun leven zou dan in gevaar zijn.