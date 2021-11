De Filipijnse president Rodrigo Duterte en zijn dochter Sara Duterte-Carpio stellen zich allebei kandidaat voor het vicepresidentschap bij de verkiezingen in mei volgend jaar.

De Filipijnse verkiezingscommissie kondigde de deelname van Duterte-Carpio zaterdag aan op Facebook. Enkele uren later meldde een woordvoerder van haar vader aan lokale media dat ook hij zich verkiesbaar stelt, waarmee hij het dus opneemt tegen zijn dochter. Duterte meldt zich maandag officieel aan als kandidaat.

Volgens de Filipijnse grondwet is de president niet herkiesbaar. In politieke kringen werd er echter al rekening mee gehouden dat Duterte zelf vicepresident wil worden. Begin vorige maand kondigde hij echter zijn vertrek uit de politiek aan. Van dat besluit lijkt hij nu dus terug te komen.

De keuze van zijn dochter om zich kandidaat te stellen voor het vicepresidentschap komt wel als een verrassing. Duterte-Carpio werd lang genoemd als de mogelijke opvolger van haar vader.

Ook de president zelf had laten weten dat hij wilde dat zijn dochter hem opvolgde als staatshoofd. In dat geval zou zij haar vader wellicht hebben kunnen behoeden voor vervolging in eigen land wegens zijn nietsontziende aanpak van drugscriminelen. In een jarenlange strijd tegen drugsdealers en -gebruikers zouden in de Filipijnen duizenden mensen zijn gedood zonder proces. Het Internationaal Strafhof in Den Haag doet hier onderzoek naar.

De 43-jarige Duterte-Carpio is momenteel burgemeester van de stad Davao en had eerder gezegd dat zij nog een termijn wilde aanblijven. Eerder deze week trok ze zich echter onverwachts terug. Het vermoeden dat ze zich toch kandidaat zou stellen voor de verkiezingen werd hiermee al aangewakkerd, onder meer doordat de deadline voor deelname op 15 november is.