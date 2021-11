De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft scherpe kritiek geuit op de verkiezingen in Nicaragua afgelopen week. De OAS bestempelt de door zittend president Daniel Ortega gewonnen verkiezingen als onvrij, oneerlijk en weinig democratisch.

Ortega, die sinds 2007 aan de macht is, trad hard op in aanloop naar de Nicaraguaanse verkiezingen. Sinds er drie jaar geleden grootschalige protesten de kop opstaken in het Centraal-Amerikaanse land liet hij zeker 39 vooraanstaande oppositieleden arresteren. Onder hen waren ook zeven potentiële uitdagers voor het presidentschap.

De Amerikaanse president Joe Biden noemde de stembusgang deze week een "schijnvertoning" en een "komische verkiezing, die niet vrij of eerlijk was, en zeker niet democratisch". Volgens Biden wordt Nicaragua op "autocratische wijze" geregeerd door Ortega en zijn vrouw Rosario Murillo, die vicepresident is.

De 75-jarige Ortega, leider van het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront (FSLN), gaat aan zijn vierde presidentstermijn sinds 2007 beginnen. Hij leidde het land, eerst als juntaleider en later als president, ook al tussen 1979 en 1990. Ortega beweert dat "criminelen" hem met Amerikaanse steun uit het centrum van de macht proberen te verdrijven.