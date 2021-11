Steve Bannon, de voormalig politiek adviseur van de Amerikaanse ex-president Donald Trump, wordt door Amerikaanse autoriteiten voor minachting van het parlement aangeklaagd. Dat bericht CNN vrijdagavond.

Bannon wordt verweten dat hij niet kwam opdagen toen hij werd opgeroepen als getuige in onderzoek naar de bestorming op het Capitool en belangrijke documenten niet heeft overhandigd aan de autoriteiten. Voor beide aanklachten kan hij dertig dagen tot één jaar celstraf krijgen, schrijft CNN. Ook kan hem een boete worden opgelegd tot 100.000 dollar.

De 67-jarige Bannon zei in zijn podcast voorafgaand aan de bestorming van het parlementsgebouw dat de "hel gaat losbreken", maar wilde dat niet toelichten bij de commissie van het Huis van Afgevaardigden. Hij had zich beroepen op immuniteit die adviseurs van de president zouden hebben, maar moet zich nu voor de rechter verantwoorden

Procureur-generaal Merrick Garland laat in een verklaring weten dat het ministerie van Justitie met de vervolging van Bannon "de Amerikaanse bevolking laat zien dat de wetgeving opgevolgd moet worden en de regels voor iedereen gelden".

Justitie wil statement maken met vervolging tegen Bannon

In de Verenigde Staten zijn al langer zorgen over in hoeverre autoriteiten de voormalig bondgenoten van Trump kunnen dwingen tot het beantwoorden van prangende vragen over diverse acties. Zo schrijft CNN dat vorige week een door Trump aangestelde medewerker in het ministerie van Justitie weigerde te antwoorden op vragen en de voormalig stafchef van Trump in het Witte Huis, Mark Meadows, kwam eveneens niet opdagen bij een zitting.

Een rechtszaak tegen Bannon zou jaren in beslag kunnen nemen en het is niet zeker of hij daadwerkelijk gestraft zal worden, melden Amerikaanse media. Het Congres wil dat Bannon verhoord wordt om erachter te komen of hij een rol speelde bij de bestorming van het Capitool op 6 januari, zo meldden politici eerder in een verklaring. Ook hopen ze met de vervolging een statement te maken tegen getuigen die niet meewerken met justitie.

Bannon wordt gezien als een van de architecten van de verkiezingsoverwinning van Trump in 2016. Hij kreeg daarna een belangrijke adviseurspost in het Witte Huis, waar hij in 2017 weer vertrok.