Het Verenigd Koninkrijk helpt Polen aan de grens door een kleine eenheid van zijn leger te sturen. Daar zijn nog steeds groepen vluchtelingen die proberen via Belarus de Europese Unie binnen te komen. De Iraakse overheid probeert haar burgers terug te halen uit Belarus. Ook worden vluchten naar Belarus opgeschort.

Het Britse leger heeft een kleine eenheid naar NAVO-bondgenoot Polen gestuurd om te helpen aan de grens met Belarus. De troepen gaan kijken of het hekwerk aan de grens met Belarus kan worden opgeknapt of versterkt, schrijft de krant The Guardian.

De eenheid bestaat uit een tiental militairen en arriveerde donderdag in Polen. Daar blijven de militairen naar verwachting enkele dagen. De missie draait volgens het Britse ministerie van Defensie vooral om technische ondersteuning. Er zouden geen plannen zijn om militairen uit het Verenigd Koninkrijk ook politietaken te laten uitvoeren bij de grens.

In Belarus hebben zich bij de grens met EU-lidstaat Polen veel migranten verzameld. Bronnen rond de Britse regering zeggen dat het gepast is om hulp aan Polen te overwegen, omdat Belarus de asielzoekers moedwillig naar de grens dirigeert. Dat wordt binnen de EU gezien als wraak voor Europese sancties.

Het Britse ministerie van Defensie zegt dat het Verenigd Koninkrijk en Polen al lange tijd een vriendschappelijke relatie onderhouden en bovendien NAVO-bondgenoten zijn. "Een klein team van het Britse militaire personeel is ingezet na een overeenkomst met de Poolse regering. Doel is om te kijken hoe we technische ondersteuning kunnen bieden vanwege de huidige situatie aan de grens met Belarus."

Irak zet zich in om burgers terug te halen

Het wordt voor migranten uit het Midden-Oosten steeds lastiger om Belarus te bereiken. Het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte vrijdag bekend dat directe vluchten tussen Irak en Belarus worden opgeschort. Zo moeten Irakezen worden beschermd tegen mensensmokkelaars.

Irak heeft ook bekendgemaakt dat het burgers die vastzitten in het grensgebied tussen Belarus en de Europese Unie wil terughalen. Daar hebben zich grote aantallen migranten verzameld. Zij worden al maanden niet tegengehouden bij hun reis richting een van de EU-lidstaten en zouden daarbij worden geholpen door de Belarussische autoriteiten.

Ook Turkije heeft maatregelen genomen om illegale migratie via Belarus te dwarsbomen. Burgers uit Syrië, Irak en Jemen kunnen vanuit Turkije niet langer naar Belarus vliegen. De Turkse luchtvaartautoriteit meldt dat dit besluit is genomen vanwege de migrantencrisis aan de grens tussen Belarus en EU-landen.

De drie groepen kunnen sinds vrijdag geen vliegtickets meer kopen voor reizen naar Belarus en ook mogen ze niet aan boord van vluchten naar dat land. De Belarussische luchtvaartmaatschappij Belavia maakte eerder al bekend op verzoek van Turkije te stoppen met het vervoer van Syriërs, Irakezen en Jemenieten naar Belarus.

Turkije en de Turkse luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines zijn ervan beschuldigd bij te dragen aan de groeiende stroom migranten die via Belarus de Europese Unie proberen te bereiken, maar ontkennen dat. Velen zouden uit het Midden-Oosten met luchtvaartmaatschappij Belavia komen.

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, heeft het besluit van Turkije verwelkomd. Op Twitter bedankt hij Turkije en de luchtvaartautoriteit voor de steun en samenwerking.