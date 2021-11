In Noorwegen krijgt iedereen boven de achttien een boosterprik aangeboden, kondigde Jonas Gahr Støre, de premier van het land vrijdag aan. Daarnaast moeten niet-gevaccineerde zorgmedewerkers zich verplicht twee keer per week laten testen en mondmaskers dragen.

"Vaccinatie is de belangrijkste bescherming die we hebben tegen het coronavirus. Het virus zal nog een aantal jaren onder ons zijn en we moeten samen zorgen dat het zich niet verspreidt", aldus de premier.

De nieuwe maatregelen worden aangekondigd omdat de besmettingen in Noorwegen de afgelopen weken weer oplopen. De Noorse Minister van Volksgezondheid Ingvild Kjerkol zegt dat de boosterprik "zou kunnen bijdragen aan een betere bescherming tegen het coronavirus", en zal zorgen dat minder mensen het virus aan een ander doorgeven.

De Noorse overheid maakt het ook mogelijk voor lokale autoriteiten om op bepaalde plekken een coronapas in te voeren, als dit lockdowns kan voorkomen.

Noorwegen heeft een relatief hoog vaccinatiepercentage: 91,5 procent van de mensen ouder dan achttien jaar een eerste vaccinatie gehad en 87,2 procent heeft twee prikken gekregen.