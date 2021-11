Burgers uit Syrië, Irak en Jemen kunnen niet langer vanuit Turkije naar Belarus vliegen. De Turkse luchtvaartautoriteit meldt dat dit besluit is genomen vanwege de migrantencrisis aan de grens tussen Belarus en EU-landen.

De drie groepen kunnen vanaf vrijdag geen vliegtickets meer kopen voor reizen naar Belarus en ook mogen ze niet aan boord van vluchten naar dat land.

De Belarussische luchtvaartmaatschappij Belavia maakte eerder al bekend op verzoek van Turkije te stoppen met het vervoeren van Syriërs, Irakezen en Jemenieten naar Belarus.

Turkije en de Turkse luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines zijn ervan beschuldigd bij te dragen aan de groeiende stroom migranten die probeert via Belarus de Europese Unie te bereiken, maar ontkennen dat.

Velen zouden uit het Midden-Oosten met luchtvaartmaatschappij Belavia komen.

Belarus orkestreert stroom migranten richting Europa

De stroom migranten richting de grenzen van Polen en Litouwen via Belarus is naar het zich laat aanzien georkestreerd door de regering in Minsk. Die wil de buurlanden en de EU dwarszitten wegens Europese sancties tegen Belarus en wegens steun aan de oppositie tegen de regering van president Alexander Lukashenko.

De EU dreigt daarom met nog meer sancties.