De zesjarige jongen die een kabelbaanramp overleefde in Italië en door zijn grootvader was meegenomen naar Israël, moet worden teruggestuurd naar zijn tante. Dat besloot een Israëlische rechtbank donderdag in hoger beroep. Tegen de opa is inmiddels een arrestatiebevel uitgevaardigd door de Italiaanse autoriteiten.

De jonge Eitan Biran was in mei de enige overlevende van een ongeluk dat aan veertien mensen het leven heeft gekost, onder wie ook zijn ouders en andere familieleden. Zij zaten in een cabine die omlaag stortte doordat een kabel brak. De kleuter belandde in het ziekenhuis en was daarna toevertrouwd aan een tante in Italië.

Grootvader Shmulik Peleg mocht zijn kleinzoon opzoeken en nam de jongen vervolgens met een privéjet mee naar Israël, zonder toestemming van de tante. De ouders van Eitan wilden volgens Peleg dat hun zoon daar zou opgroeien. De Israëlische rechter ging daar niet in mee en gaf vorige maand al opdracht de jongen terug te sturen naar zijn tante.

De grootvader deed daarna nog een vergeefse poging om dat besluit in hoger beroep teruggedraaid te krijgen. Het Israëlische ministerie van Justitie maakte donderdag bekend dat de bezwaren van Peleg zijn verworpen. Zijn advocaten overwegen naar het hooggerechtshof te stappen.

De juridische problemen van grootvader Peleg stapelen zich ondertussen op. Aanklagers in Italië beschuldigden hem deze week van het ontvoeren van een minderjarige. Hij zou een zorgvuldig voorbereid "crimineel plan" hebben uitgevoerd. Italië heeft ook gevraagd om de arrestatie van een vermeende handlanger van de man, die zou zijn ingehuurd om te helpen de kleuter naar Israël te brengen.