Oostenrijk stevent af op een lockdown voor mensen die niet tegen COVID-19 zijn gevaccineerd. "Het is nu al duidelijk dat deze winter en deze Kerst ongemakkelijk zullen worden voor ongevaccineerden", zei bondskanselier Alexander Schallenberg, die de vaccinatiegraad van 65 procent in zijn land "beschamend laag" noemde.

Schallenberg maakte duidelijk dat de bewegingsvrijheid van ongevaccineerden al binnen enkele dagen kan worden ingeperkt, omdat het aantal coronabesmettingen weer snel oploopt. Oostenrijk heeft volgens het Europees centrum voor ziektepreventie- en bestrijding (ECDC) na Liechtenstein de laagste vaccinatiegraad van alle West-Europese landen.

De deelstaat Opper-Oostenrijk wil maandag als eerste regionale overheid al dergelijke maatregelen nemen. Deelstaatpremier Thomas Stelzer noemde de situatie dramatisch. "We willen vanaf maandag een lockdown voor ongevaccineerden invoeren, vooropgesteld dat de landelijke overheid daar groen licht voor geeft."

Schallenberg kondigde eerder al aan dat vanaf maandag alleen gevaccineerden en herstelde coronapatiënten toegang krijgen tot onder meer cafés, restaurants, kapsalons en evenementen met meer dan 25 personen. Dit is de zogeheten 2G-regel.

Oostenrijk zag het aantal coronabesmettingen in de afgelopen tijd explosief toenemen. Daardoor staat ook de zorg onder grotere druk. De autoriteiten maakten donderdag bekend dat in de afgelopen 24 uur 11.975 nieuwe gevallen zijn geregistreerd. Dat is het grootste aantal nieuwe positieve tests sinds het begin van de pandemie.