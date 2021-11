De Amerikaanse staat Michigan betaalt in totaal 626 miljoen dollar schadevergoeding aan tienduizenden inwoners van de stad Flint vanwege verontreinigd kraanwater. De federale rechter in Michigan keurde het schikkingsbedrag, het hoogste in de geschiedenis van de staat, woensdag officieel goed.

De aanwezigheid van hoge loodconcentraties in het water in Flint gold sinds 2014 als een noodsituatie voor de volksgezondheid en zorgde lokaal voor veel woede en frustratie. Lood kan giftig zijn en vooral kinderen zijn kwetsbaar.

De problemen met lood in het kraanwater begonnen toen de watertoevoer ter bezuiniging vanuit het Huronmeer werd verlegd naar de Flint-rivier. Door de zuurtegraad van het water uit de rivier loste het lood van de leidingen op in het drinkwater.

In twee onafhankelijke onderzoeken werd loodvergiftiging vastgesteld bij de bevolking van Flint. Het schandaal kostte meerdere functionarissen de kop en leidde tot civiele rechtszaken en strafrechtelijke aanklachten.

Er woonden destijds zo'n 100.000 mensen in Flint. Meer dan 25.000 mensen hebben gezondheidsschade geleden door het vergiftigde water. Lokale media schrijven dat zo'n 80 procent van het schikkingsbedrag naar personen gaat die jonger dan achttien jaar waren tussen april 2014 en juli 2016. Jongere kinderen zullen een hoger bedrag krijgen dan oudere kinderen.