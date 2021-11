Een van de bestormers van het Capitool in Washington heeft 41 maanden celstraf gekregen voor het aanvallen van een agent. Het is de zwaarste straf uitgesproken tot nu toe.

Scott Fairlamb uit de staat New Jersey is de eerste persoon die is veroordeeld voor het mishandelen van een politieagent tijdens de stormloop op het Amerikaanse parlementsgebouw. De sportschooleigenaar verontschuldigde zich later voor zijn daden, melden Amerikaanse media. Ruim een maand geleden waren nog twee mannen uit de staat Ohio veroordeeld tot 45 dagen cel. Zij hadden geen geweld gebruikt bij het binnendringen van het gebouw.

Op 6 januari bestormden aanhangers van toenmalig president Donald Trump het Capitool in een poging te voorkomen dat Joe Biden zou worden uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Meer dan zeshonderd mensen zijn inmiddels gearresteerd voor hun betrokkenheid bij de rellen. Er vielen vijf doden.