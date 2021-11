De EU moet de Poolse regering gaan helpen bij de beveiliging van de buitengrenzen, zegt de Duitse binnenlandminister Horst Seehofer maandag in Bild. Langs de grens van Polen met Belarus dreigt een massale doorbraak van vluchtelingen die door het regime in Minsk zijn opgehaald om ze vervolgens door te sturen naar het westen.

"Polen en Duitsland kunnen het niet alleen aan", zei Seehofer tegen de Duitse krant. "We moeten de Poolse regering helpen de buitengrens te beveiligen. Dit is de taak van de Europese Commissie. Ik roep hen op actie te ondernemen."

Volgens Polen proberen momenteel duizenden migranten uit onder andere Syrië, Irak en Afghanistan de Europese Unie binnen te komen. Op sociale media zijn beelden te zien van honderden vluchtelingen die samendrommen aan de grens met Polen. Zij proberen door de grensafscheiding met prikkeldraad te breken, maar worden tegengehouden door de inzet van traangas.

Seehofer gaf aan het Poolse besluit een muur te bouwen te ondersteunen. "We kunnen ze niet bekritiseren om het feit dat ze Europa's buitengrenzen beschermen. Niet door vuurwapens te gebruiken natuurlijk, maar met andere middelen die beschikbaar zijn."

Europa beschuldigt de Belarussische dictator Lukashenko ervan Europa te willen destabiliseren door migranten uit Afrika en het Midden-Oosten binnen te halen en door te sturen naar het westen. Rusland zou hem daarbij helpen. Lukashenko ontkent de aantijgingen.

De Poolse regering heeft inmiddels het aantal grenssoldaten opgeschroefd en de noodtoestand uitgeroepen. Eerder besloot buurland Litouwen al om de noodtoestand uit te roepen vanwege het grote aantal migranten dat via Belarus de EU in probeert te komen.

Demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) noemde het "van een mensonterende onbeschoftheid" dat het regime in Belarus op grote schaal vluchtelingen de grens met Polen over stuurt. Er gaan volgens Knapen geruchten dat er komende winter tot wel 55 vluchten per week vanuit het Midden-Oosten naar Belarus zullen komen.

Knapen zegt dat de vluchtelingen door Belarus "als een soort kanonnenvoer" worden gebruikt om "als wapen de Europese Unie in verlegenheid te brengen". De EU-ministers van Buitenlandse Zaken bespreken volgende week hoe het regime van Lukashenko het beste kan worden aangepakt.