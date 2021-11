De commissie die de bestorming van het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington op 6 januari onderzoekt, heeft zes voormalige topadviseurs van de Amerikaanse oud-president Donald Trump gedagvaard. Zij moeten getuigenissen afleggen en documenten overleggen.

Het gaat om Trumps voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn, oud-politieman Bernard Kerik, juridisch strateeg John Eastman en drie leden van Trumps campagneteam.

Eastman en Kerik waren in de eerste week van januari aanwezig in het 'commandocentrum' waar Trump-aanhangers het aanvechten van de verkiezingsuitslag coördineerden, schrijft The Washington Post.

Trumps oud-adviseur Steve Bannon werd eerder gedagvaard, maar hij heeft geweigerd voor de commissie te getuigen. Hij wordt daarom vervolgd voor minachting van het Congres. Ook weigert hij uitlatingen die hij voorafgaand aan de bestorming deed toe te lichten. Bannon zei op 5 januari in een podcast dat een dag later "de hel zou losbarsten".

Tijdens de bestorming van het Capitool door aanhangers van de toenmalige president Trump kwamen vijf mensen om het leven, onder wie een agent. De bestorming werd gezien als een aanval op de democratie en bedreigde een vreedzame machtsoverdracht. Het Capitool wordt nog steeds extra zwaar beveiligd.

Sinds de bestorming zijn meer dan zeshonderd mensen opgepakt.