De Franse kerk gaat vastgoed en inboedel verkopen om misbruikslachtoffers van een schadevergoeding te kunnen voorzien. Dat zegt bisschop Éric de Moulins-Beaufort, voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie. Eind september was er al een fonds opgericht voor de slachtoffers, maar er blijkt veel meer geld nodig te zijn dan in eerste instantie gedacht, schrijft Le Monde.

120 bisschoppen gaan binnen hun eigen bisdom op zoek naar onroerende en roerende goederen die ze kunnen verkopen, zo luidt de afspraak. Eventueel leveren ze ook nog een deel van hun salaris in. Donaties van kerkgangers gaan niet naar het fonds waaruit slachtoffers worden gecompenseerd.

Ook zijn de bisschoppen overeengekomen dat ze een onafhankelijk nationaal orgaan oprichten voor de erkenning en het schadeherstel van de slachtoffers. Verder wordt er gecontroleerd hoe de bisdommen minderjarigen gaat beschermen, een eis van paus Franciscus.

Hoeveel geld er naar de slachtoffers gaat, is nog onbekend. Uit het in oktober verschenen rapport over het misbruik in de Franse kerk blijkt dat er 216.000 slachtoffers zijn. Het onderzoek richtte zich op misbruik van minderjarigen tussen 1950 en 2020.

Franse bisschoppen hebben vrijdag erkend dat de rooms-katholieke kerk in Frankrijk verantwoordelijk is voor het jarenlange systematische kindermisbruik door geestelijken in het land. De bisschoppen hebben op een jaarlijkse conferentie toegegeven dat de kerk kindermisbruik oogluikend heeft toegestaan en verzwegen.