Polen vreest aan de grenzen een massale doorbraak van vluchtelingen vanuit Belarus. Het gaat om Syriërs, Irakezen, Afghanen en anderen die door het regime in Belarus worden binnengehaald met als enige doel ze zo snel mogelijk richting het westen te sturen. De migranten proberen het hekwerk kapot te maken.

Op sociale media zijn beelden te zien van honderden vluchtelingen die samendrommen aan de grens met Polen. Zij proberen door de grensafscheiding met prikkeldraad te breken. Op foto's is te zien hoe een vluchteling het prikkeldraad doorknipt. Verder lopen grote groepen over de snelweg bij grensplaats Brest en in de bossen daar richting het westen.

De Poolse regering in Warschau besloot tot crisisberaad. Het Poolse ministerie van Defensie verwijt de machthebbers in Minsk een nieuwe escalatie van de crisis. Aan de grenzen geldt al een noodtoestand. Het aantal Poolse grenssoldaten is vergroot naar twaalfduizend. Ook buurland Litouwen heeft de noodtoestand uitgeroepen over de grenssituatie.

Een deel van de migranten die naar Belarus worden gevlogen, komt via Moskou. Lukashenko krijgt volle rugdekking van de Russsiche president Vladimir Poetin bij zijn poging westerse landen te destabiliseren, melden waarnemers. Verschillende ngo's hebben Duitsland gevraagd om de vluchtelingen over te nemen van Polen.

EU legde Belarus vorig jaar sancties op

De Belarussische dictator Alexander Lukashenko hoopt hiermee buurlanden als Polen en Litouwen maar ook Duitsland aan het wankelen te brengen. Hij wil zo wraak nemen voor Europese sancties tegen zijn bewind.

Tijdens zijn ambtstermijnen trad Lukashenko niet alleen hard op tegen kritische journalisten en oppositieleden, maar breidde hij ook de macht van het staatshoofd ten opzichte van het parlement flink uit. De EU legde in oktober vorig jaar sancties op als afkeuring over het harde optreden van de Belarussische veiligheidsdiensten tijdens de demonstraties die volgden op de herverkiezing van Lukashenko op 9 augustus 2020.

De sancties hadden ook betrekking op deze herverkiezing zelf: de zesde ambtstermijn van Lukashenko wordt niet erkend door de EU, omdat er waarschijnlijk sprake van verkiezingsfraude was. De al bijna 27 jaar regerende dictator won de verkiezingen met een overweldigende meerderheid: ruim 80 procent van de inwoners zou op hem hebben gestemd.