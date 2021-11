Een agent in de Zuid-Franse badplaats Cannes is maandagochtend gewond geraakt bij een steekincident. De aanvaller probeerde ook een collega van de agent te verwonden, maar werd door een derde agent neergeschoten, meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin.

De aanval vond maandag rond 6.30 uur voor het politiebureau plaats. De agent zou achter het stuur van een auto in zijn borst zijn gestoken. Volgens Franse media heeft hij de aanval overleefd dankzij zijn kogelwerende vest.

De verdachte is volgens Franse media levensgevaarlijk gewond geraakt. Over zijn motieven is nog niets bekend, hoewel hij volgens bronnen "in de naam van de profeet" heeft geroepen.

Volgens minister Darmanin heeft de verdachte de Algerijnse nationaliteit. Hij zou een Italiaanse verblijfsvergunning hebben, legaal in Frankrijk verblijven en niet op een lijst van mensen met moslimextremistische sympathieën staan. Darmanin benadrukt dat het nog te vroeg is om het motief van de verdachte vast te stellen.

Voor nu wordt het onderzoek naar de aanval gedaan door lokale autoriteiten, en niet door de Franse nationale antiterrorisme-aanklager.

In de aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen in 2022 zijn geweldsmisdrijven en terrorisme belangrijke thema's. De aanval vindt plaats in een periode dat de zittende president Emmanuel Macron de Franse kiezers ervan probeert te overtuigen dat hij de nationale veiligheid onder controle heeft, schrijft persbureau Reuters.