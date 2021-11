Een vermist tienermeisje in de Verenigde Staten kon gered worden dankzij een handgebaar wat zij vanuit de auto maakte naar een voorbijrijdende motorrijder. Ze kende het gebaar van de populaire sociale media app TikTok, waarop het door vrouwen wordt gebruikt om discreet aan te geven dat zij te maken hebben met seksueel geweld of mishandeling.

Toen de motorrijder het handgebaar zag, wist hij dat het meisje hulp nodig had. Hij belde de autoriteiten die een wegversperring opgooiden en de auto konden aanhouden toen de 61-jarige mannelijke bestuurder een afslag nam. Hij is gearresteerd en wordt in hechtenis gehouden op verdenking van het onwettig gevangen nemen van de tiener.

De tiener heeft tegen de politie gezegd dat ze samen met de man door de staten North Carolina, Tennessee, Kentucky en Ohio is gereden. Ze probeerde al langer de aandacht te trekken van voorbijrijdende motorrijders. Haar ouders hadden haar een paar dagen eerder als vermist opgegeven.