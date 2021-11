Vier mannen in Noord-Ierland hebben zondagavond een bus gekaapt en in brand gestoken. Het incident vond plaats in een pro-Britse buitenwijk van Belfast. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De passagiers en chauffeur werden door de kapers de bus uitgestuurd.

Minister Nichola Mallon van Infrastructuur heeft op Twitter kritiek geuit op de daders. "De bussen zijn betaald door en van de mensen van Noord-Ierland. Zonder de bussen kunnen mensen niet van en naar werk, school of ziekenhuisafspraken." Ook vraagt ze zich hardop af wat het doel is van "deze waanzin".

Het is niet duidelijk waarom de kaping en brandstichting plaatsvond. Een soortgelijke actie vond begin deze maand elders in Belfast plaats. Lokale media schreven dat incident toe aan de spanningen die zijn ontstaan door de Brexit. Er is onenigheid over onder meer het Noord-Ierse protocol, de afspraken die een harde grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland voorkomen.

Door het protocol is de zachte grens tussen Noord-Ierland en Ierland behouden gebleven. Deze was eerder afgesproken in het Goedevrijdagakkoord dat in 1998 een einde maakte aan het decennialange geweld in Noord-Ierland. Door de strijd tussen de Ierse nationalisten en pro-Britse loyalisten kwamen meer dan 3.500 mensen om het leven.