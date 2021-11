De vulkaan op het Spaanse eiland La Palma is al vijftig dagen aan het uitbarsten. Volgens het Spaanse Nationaal Geografisch Instituut was de activiteit van de vulkaan zondag gemiddeld tot hoog en zetten ook de dagelijkse aardbevingen weer door. Wetenschappelijke gegevens wijzen er vooralsnog niet op dat de eruptie in de nabije toekomst zal eindigen.

De vulkaan op het Canarische eiland barstte op 19 september voor het eerst in vijftig jaar uit. Door de lava zijn meer dan 2.700 gebouwen en ook stukken landbouwgrond vernietigd. In totaal moesten ruim zevenduizend inwoners van La Palma, bijna 10 procent van de bevolking, in veiligheid worden gebracht. Een deel van het eiland is bedekt onder een laag vulkanische as.

Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar de eruptie levert naast schade ook overlast in het dagelijks leven op. Zo moeten eilandbewoners soms thuisblijven en zijn bijvoorbeeld ook scholen gesloten geweest. Het vliegverkeer is meermaals stilgelegd.

De Spaanse regering heeft La Palma vorige maand 225 miljoen euro aan steun beloofd. Daarvan is inmiddels ongeveer 21 miljoen euro uitbetaald. Komende week wordt nog eens 18,8 miljoen euro overgemaakt voor de landbouw- en visserijsector en 5 miljoen euro om het "sociale aspect" van de crisis aan te pakken, aldus premier Pedro Sánchez.