In Ethiopië zijn zondag in meerdere steden honderdduizenden mensen de straat op gegaan om hun steun uit te spreken voor de centrale regering van premier Abiy Ahmed.

Het land heeft te maken met oprukkende rebellengroepen in het noorden van het land, die met geweld de centrale regering in Addis Abeba ten val willen brengen. De betogingen richten zich vooral tegen het lokale bestuur van de Noord-Ethiopische provincie Tigray, het Tigray People's Liberation Front (TPLF).

Volgens ooggetuigen werden zaterdag in de hoofdstad Addis Abeba mensen uit Tigray opgepakt en in militaire vrachtauto's afgevoerd. Volgens de politie is er "een opruimactie" geweest.

De betogers zijn aangemoedigd door de centrale regering die zich in het nauw gedreven voelt door de militair sterke rebellen uit het noorden. De regering van premier Abiy Ahmed riep recent de noodtoestand uit en riep burgers op zich te bewapenen. Hij heeft ook voormalige militairen opgeroepen zich weer voor dienst te melden.

Het TPLF heeft laten weten dat het "geen bloedbad in Addis gaat aanrichten, de angst voor zo'n bloedbad is belachelijk en ongeloofwaardig". Het TPLF trekt naar eigen zeggen wel Addis Abeba binnen als dat nodig is om de regering van Ahmed ten val te brengen.

33 Honderdduizenden Ethiopiërs de straat op tegen oprukkende rebellen

Al lange tijd onrust in Ethiopië

De Tigrayers vormen ongeveer 6 procent van de bevolking in Ethopië, maar domineerden het land 27 jaar lang met hun TPLF. In 2018 verloren ze hun greep en kwam Ahmed aan de macht. Hij behoort tot de grootste etnische bevolkingsgroep, de Oromo. Deze groep beslaat bijna 35 procent van de bevolking van meer dan 100 miljoen inwoners.

Sinds 1994 is Ethiopië een land dat tien deelstaten heeft die op etnische basis zijn gevormd, wat tot veel spanningen heeft geleid. Ahmed streeft naar hervormingen en raakte in conflict met het TPLF.

Vorig jaar kregen ze slaande ruzie over het al of niet houden van verkiezingen en sinds november 2020 woedt er een bloedige strijd. Het TPLF is volgens waarnemers militair sterk, omdat het meer dan een kwart eeuw de touwtjes in handen had en nog steeds veel wapens heeft.