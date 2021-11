In Poolse steden zijn mensen zaterdagavond massaal de straat opgegaan nadat bekend was geworden dat een zwangere vrouw die geen abortus mocht ondergaan was overleden. De foetus had ernstige afwijkingen, maar vanwege de strenge abortuswetgeving in het land wachtten de dokters tot het ongeboren kind kwam te overlijden. De moeder overleed uiteindelijk aan een hartstilstand.

De dertigjarige vrouw was in de tweeëntwintigste week van haar zwangerschap. Eerdere scans hadden al uitgewezen dat de foetus ernstige afwijkingen had, maar de dokters wilden geen abortus uitvoeren. Ze wachtten tot het ongeboren kind kwam te overlijden en wilden toen een operatie uitvoeren om de dode foetus te verwijderen. Op weg naar de operatiekamer kreeg de vrouw een hartstilstand.

Het incident vond al plaats in september, maar kwam pas zaterdag aan het licht na een tweet van Jolanta Budzowska, de advocaat van de familie van de overleden vrouw.

Toen het incident bekend werd, gingen tienduizenden Polen in bijna tachtig steden de straat op om te demonstreren. De protestmars in de hoofdstad Warschau, onder de naam 'Not one more', eindigde bij het Poolse ministerie voor Volksgezondheid.

Budzowska klaagt de verantwoordelijke dokters aan voor het maken van medische fouten, maar noemt de dood van haar cliënt ook een direct gevolg van de wetgeving.

Volgens de Poolse regering heeft de dood niets te maken met de wetgeving, maar met de fouten die door dokters zijn gemaakt. Het ziekenhuis zegt mee te leven met de nabestaanden van de overleden vrouw. Ook zijn twee dokters uit het ziekenhuis geschorst.