De Iraakse premier Mustafa Al Kadhimi heeft in de nacht van zaterdag op zondag een moordaanslag overleefd. Een drone geladen met explosieven vloog in het huis van de premier in de zwaarbeveiligde 'groene zone' in de hoofdstad Bagdad.

Volgens het Iraakse leger was de aanval bedoeld om de 54-jarige premier om het leven te brengen, maar bleef hij ongedeerd. Al Kadhimi meldde later op Twitter dat hij veilig is en riep op tot "kalmte in Irak".

Een correspondent van de Arabische nieuwszender Al Arabiya meldt dat de premier na de aanslag voor controle naar het ziekenhuis is gebracht. Ook zouden meerdere beveiligers gewond zijn geraakt.

Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval.

Naast de droneaanval zou er zaterdagnacht ook hevig zijn geschoten in de buurt van de zogeheten groene zone, een zwaarbeveiligde buurt in Bagdad waar onder meer buitenlandse ambassades zijn gevestigd.

Bij de groene zone werd zaterdagavond gedemonstreerd door aanhangers van pro-Iraanse partijen. Zij zijn het oneens met de verkiezingsuitslag van vorige maand, waarbij pro-Iraanse groepen een aanzienlijk deel van hun zetels in het parlement verloren. Volgens de aanhangers was er sprake van fraude.