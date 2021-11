Bij het Astroworld Festival van rapper Travis Scott in Houston, waarbij vrijdag zeker acht mensen om het leven kwamen in het gedrang, is ook een 10-jarig kind gewond geraakt. Dat is een van de zeventien mensen die in het ziekenhuis is opgenomen, vertelde brandweerchef Samuel Peña zaterdagochtend tijdens een persconferentie.

Volgens de brandweerchef ontstond er paniek in het gedrang voor het podium en raakten meerdere bezoekers bewusteloos. Ook bij de ingang van het NRG-Stadion en bij de omheiningen heerste chaos. Er waren zo'n 50.000 fans in en rond het stadion in Houston aanwezig.

Elf van de zeventien gewonden zijn met een hartstilstand naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het met hen en de andere zes gewonden in het ziekenhuis gaat, werd tijdens de persconferentie niet gezegd. Ook de exacte doodsoorzaak van de acht overleden festivalgangers is nog niet bekend.

In totaal zijn er vrijdag gedurende de dag en avond meer dan driehonderd mensen op het festivalterrein behandeld bij de eerste hulp. Hoeveel daarvan verwondingen opliepen tijdens het gedrang is niet duidelijk.

35 Hulpdiensten dragen gewonde Travis Scott-fans weg in Houston

Oorzaak wordt nog onderzocht

Hoe de eerste festivaldag zo uit de hand heeft kunnen lopen, wordt nog onderzocht. Politiechef Troy Finner vertelde tijdens de persconferentie dat hij niet gaat speculeren over diverse geruchten. Finner zei dat de politie onder meer kijkt naar filmpjes die bezoekers tijdens het festival hebben gemaakt. "Zolang er geen bewijs is, ga ik niets zeggen. We weten nog niets."

De tweede dag van Astroworld is door de gebeurtenis geannuleerd. De organisatie en initiatiefnemer Travis Scott zelf hebben nog niet gereageerd op het incident. Er zouden vrijdagavond 50.000 mensen bij het evenement aanwezig zijn, meldt persbureau Reuters. De rest van het festival is afgelast.

Het is het derde grote festival van Scott dat hij in zijn geboorteplaats organiseert en het eerste sinds de coronapandemie vorig jaar losbrak. Scott vernoemde het festival naar een pretpark dat in dezelfde buurt als het NRG-stadion stond en in 2005 de deuren sloot.

De 29-jarige rapper werkte de afgelopen jaren samen met onder anderen Justin Bieber, Ye (voorheen Kanye West) en Drake. Hij heeft een relatie met Kylie Jenner, zakenvrouw en realityster uit de Kardashian-familie. Samen hebben ze een dochter en zijn ze in verwachting van een tweede kind.

Organisatie leeft mee met nabestaanden

De organisatie van het festival laat zaterdag in een eerste reactie weten meet leven met de nabestaanden van de acht bezoekers die vrijdag in het gedrang zijn overleden.

"Onze harten zijn bij de Astroworld Festival-familie", schrijft de organisatie op sociale media. "Vooral bij de mensen die we zijn verloren en hun geliefden."

In de verklaring wordt niet ingegaan op online kritiek op onder meer de veiligheidsmaatregelen tijdens het festival, waarbij zo'n 50.000 mensen aanwezig waren. De organisatie zegt aan het onderzoek van de lokale autoriteiten naar de oorzaak mee te werken.

Al vaker festivalbezoekers overleden in gedrang

Hoewel het zeer zelden gebeurt, is het niet voor het eerst dat bezoekers van een muziekevenement gewond raken of omkomen in het gedrang.

Zo kwamen op 30 juni 2000 negen jonge mannen om het leven bij een optreden van de Amerikaanse band Pearl Jam op het Deense festival Roskilde. Een massa van 50.000 festivalbezoekers drong toen richting het podium, terwijl mensen die helemaal vooraan stonden weggleden op de modderige grond.

Ook bij concerten van David Cassidy in 1974 (in het White City Stadium in Londen) en The Who in 1979 (in het Riverfront Coliseum in Cincinnati) kwamen mensen om door verdrukking.