Zeker 91 mensen zijn vrijdagavond omgekomen bij de explosie van een tankwagen in Sierra Leone. Dat meldt persbureau Reuters zaterdag.

De explosie vond plaats in de hoofdstad Freetown van het West-Afrikaanse land. De tankwagen zou zijn ontploft na een botsing. Het is onduidelijk waarmee het voertuig in botsing is geraakt.

Het door de overheid van Sierra Leone gerunde mortuarium laat weten dat er 91 lichamen zijn binnengebracht. De regering heeft het dodental nog niet bevestigd. Ook is er een onbekend aantal gewonden gevallen. Reddingswerkers zoeken zaterdag naar meer slachtoffers.

Volgens burgemeester Yvonne Aki-Sawyerr waren onder de slachtoffers veel mensen die na de ontploffing brandstof uit het voertuig wilden tappen. Dergelijke ongelukken komen vaak voor in Afrika. Een groot aantal panden in de omgeving van de ontplofte tankwagen zijn in brand gevlogen.

President Julius Maada Bio heeft via Twitter zijn steunbetuigingen geuit richting de nabestaanden van de slachtoffers. "Mijn regering zal er alles aan doen om de getroffen families te ondersteunen."